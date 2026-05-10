Президент США Дональд Трамп похвастался новой победой над Ираном, показав в серии постов потопление 159 иранских кораблей. Соответствующие изображения он опубликовал в соцсети Truth Social.

Глава государства выложил картинку с заголовком «159 кораблей». В левой части изображения под надписью «Обама/Байден» показан иранский флот в действии, а справа, уже под подписью «Трамп», тот же флот показан лежащим на дне.

После этого Трамп выложил еще две картинки. На одной он, находясь на борту американского судна, смотрит на удары по кораблям, которые идут ему навстречу. На другой снова изображены потопленные корабли с подписью «Военно-морской флот Ирана».

Ранее издание The Atlantic сообщило, что Трампу надоел конфликт с Ираном. Президент США ищет варианты выхода из конфликта с Ираном без перехода к полномасштабным боевым действиям, поскольку затянувшееся противостояние, как сообщается, начало его утомлять.