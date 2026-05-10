Трамп сравнил свою реконструкцию пруда в Вашингтоне с проектом Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация провела реконструкцию зеркального пруда в Вашингтоне значительно дешевле и быстрее команды экс-президента Джо Байдена.

Об этом он написал в сети Truth Social.

Американский лидер разместил два изображения одного из самых знаковых мест столицы — отражающего бассейна, расположенного у мемориала Линкольна.

На первом снимке с фотографией Джо Байдена серый и высохший водоём оценивается в $355 млн и три с половиной года работы.

Этому варианту противопоставлен яркий кадр с Трампом, где обновлённый объект потребовал значительно меньше времени и бюджетных средств.

«$2 млн. Одна неделя», — гласит подпись к изображению.

Ранее Трамп разместил серию публикаций, где продемонстрировал виртуальное уничтожение 159 судов Ирана.