Новый премьер Венгрии объявил о пересмотре конституционной системы

Новое руководство Венгрии намерено ввести ограничение срока пребывания на посту премьер-министра. Об этом заявил глава правительства Петер Мадьяр в своей первой программной речи после вступления в должность.

По его словам, инициатива предусматривает установление временных рамок для пребывания на посту главы правительства. Мадьяр подчеркнул, что такая мера должна снизить риск чрезмерной концентрации власти в одних руках.

Кроме того, он заявил о планах по пересмотру действующей конституционной системы Венгрии. Речь идет о комплексной реформе государственных институтов, направленной на изменение баланса полномочий внутри политической системы.

Мадьяр отметил, что изменения станут частью более широкого политического курса нового кабинета министров. Подробности возможных поправок и сроки их реализации пока не уточняются.

Петер Мадьяр сменил на посту премьер-министра Виктора Орбана, который возглавлял правительство Венгрии на протяжении 16 лет. Решение о назначении нового главы правительства было принято парламентом страны 9 мая по итогам голосования.

В политической истории Венгрии вопросы перераспределения полномочий и конституционных реформ неоднократно становились предметом острых дискуссий между правительством, оппозицией и европейскими институтами, особенно в контексте внутренней политики и отношений с Евросоюзом.