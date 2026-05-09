NYT: председатель КНР усилил контроль над военным командованием Китая

Газета The New York Times сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин утратил доверие к части высшего командования китайской армии, включая генералов, которых ранее сам продвигал в рамках военной реформы. По данным издания, одной из ключевых причин стали коррупционные скандалы.

Как отмечает газета, китайское руководство рассматривает коррупцию не только как финансовое нарушение, но и как показатель недостаточной политической надежности военных кадров. Старший научный сотрудник Национального университета обороны в Вашингтоне Джоэл Вутнау заявил, что Си Цзиньпин связывает проблемы боеготовности армии именно с идеологической нелояльностью.

По информации NYT, председатель КНР неоднократно подчеркивал, что в Народно-освободительной армии Китая не должно быть людей с «раздвоенным сердцем» по отношению к Коммунистической партии. Речь, как уточняется, идет о военных, чья преданность партийной линии вызывает сомнения.

Эксперт Цзянь-вэнь Коу заявил изданию, что данное выражение имеет для китайского лидера особое значение. По его словам, аналогичная формулировка встречается в древнекитайских трактатах о противодействии ненадежным генералам и заговорщикам. Один из таких трудов, как утверждается, находился в личной библиотеке Си Цзиньпина.

Ранее, в феврале 2026 года, The New York Times со ссылкой на американскую разведку писала о росте подозрительности китайского лидера. Источники издания связывали с этим масштабные кадровые перестановки и проверки в высшем военном руководстве КНР.

В последние годы власти Китая проводят крупную антикоррупционную кампанию в вооруженных силах. Под проверки и расследования попадали представители военного командования, оборонной промышленности и структур, отвечающих за модернизацию армии на фоне курса Пекина на усиление военного потенциала страны.