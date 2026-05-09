Мерц: премьера Словакии ждет разговор после возвращения из Москвы

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо ждет разговор после возвращения из Москвы. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе совместной пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном, передает РИА Новости.

© Lenta.ru

«Мы поговорим с ним (Фицо — прим. «Ленты.ру») об этом сегодняшнем дне в Москве. Сегодня здесь, в Стокгольме, мы отмечаем День Европы, а это совсем другое дело», — отметил Мерц.

9 мая Фицо заявил, что в Европе возникает новый «железный занавес». Он отметил, что поддерживает взаимовыгодные, дружественные отношения с Россией.

Путин и премьер Словакии завершили переговоры в Кремле

Ранее президент России Владимир Путин пошутил о сложном перелете словацкого премьера на парад в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне. Фицо летел в Москву через Чехию, Германию и Швецию.