Испания запретила приближаться к лайнеру, где произошла вспышка хантавируса

Власти Испании запретили всем кораблям приближаться менее чем на одну морскую милю(1,85 км) к лайнеру MV Hondius, на борту которого зафиксирована вспышка хантавируса. О запрете объявил глава МВД Фернандо Гранде-Марласка, передает РИА Новости.

На субботней пресс-конференции Гранде-Марласка рассказал, что круизный лайнер MV Hondius вошел в морскую зону Канарских островов. После этого последовала директива официального Мадрида.

«Согласован запрет любой навигации менее чем в одной морской миле от судна Hondius», — заявил глава МВД.

По его словам, разработан специальный план для прибытия судна в порт Тенерифе и последующей отправки пассажиров домой. На острове будет развернут командный пункт, который будет управлять этой операцией.

Данный план исключит контакт пассажиров с гражданским населением Канарских островов.

Вспышка хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере, который шел из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались.

Хантавирусы — это семейство вирусов, которые переносятся грызунами (мышами, крысами) и вызывают у людей тяжелые заболевания с поражением почек или легких.