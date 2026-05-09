Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна прибыл 9 мая в приграничную Нарву и заявил, что в республике отмечают «День Европы», не упомянув о победе над нацизмом. Горожане при этом смотрели трансляцию парада на Красной площади, сообщает РИА Новости.

В видеообращении, распространенном в соцсетях 9 мая, глава эстонского МИД не упомянул победу над нацизмом, предпочитая брюссельские нарративы.

«Это восточная граница НАТО и Евросоюза, и мы собираемся отмечать 9 мая. Для нас здесь это означает день Европы», — заявил Цахкна.

При этом жители Нарвы смотрели трансляцию парада на Красной площади на экранах, установленных на другом берегу пограничной реки — в Ивангороде.

Нарва — самый русскоязычный город Эстонии: Около 82–86% жителей составляют этнические русские. Более 90% населения использует русский как основной язык общения.

Ранее активисты сообщали, что спецслужбы прибалтийских республик запрещают людям поздравлять друг друга с Днем Победы публично и в частных переписках, отмечает РИА Новости.

Агенты снимают на видео тех, кто возлагает цветы к братским могилам, а за георгиевскую ленточку людей штрафуют.