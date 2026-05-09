Раскрыто, что будут предпринимать в Германии из-за нехватки керосина

Авиационная отрасль Германии оказалась на пороге серьезного кризиса, который в ближайшее время может привести к массовым отменам рейсов и сокращению пропускной способности аэропортов. Об этом в интервью изданию WELT предупредил глава Ассоциации немецких аэропортов Ральф Байзель. Причиной стали не только перебои с физическими поставками авиационного керосина, но и его запредельная стоимость, которая делает многие рейсы экономически нецелесообразными.

По словам Байзеля, немецкие аэропорты ожидают сокращения пропускной способности еще до того, как страну накроет реальная топливная нехватка. В худшем случае меры могут затронуть до двадцати миллионов пассажиров, причем под ударом в первую очередь окажутся клиенты бюджетных авиакомпаний — лоукостеров.

«Есть опасения, что будут отменены и другие рейсы, особенно бюджетными авиакомпаниями и по направлениям, менее популярным среди туристов», — заявил глава ассоциации.

Это означает, что региональные маршруты и полеты в небольшие города рискуют исчезнуть из расписания в первую очередь.

Глава ассоциации описал два возможных сценария развития событий. Оптимистичный прогноз предполагает, что в 2026 году рост пассажиропотока просто остановится, что само по себе станет серьезным ударом для отрасли. При худшем сценарии некоторые аэропорты будут вынуждены снизить свои мощности на десять процентов. На практике это приведет к тому, что целый ряд направлений перестанут обслуживаться вовсе, а полеты по другим станут заметно реже и существенно дороже для конечных потребителей.

Ключевой проблемой сейчас, как ни странно, является не столько физическое отсутствие топлива в цистернах, сколько его непомерная стоимость. Байзель подчеркнул, что цены на авиационный керосин уже два месяца остаются вдвое выше, чем до начала конфликта на Ближнем Востоке. Глава Ассоциации заявил: «Мы не рассчитываем на нормализацию и в ближайшие месяцы". Он добавил: "Даже если керосин будет доступен, многие авиакомпании не смогут выполнять рейсы по таким ценам и сохранять рентабельность».

Ситуация усугубляется тем, что расходы на топливо даже в обычное время составляют около трети всех операционных расходов перевозчиков. Нынешнее двукратное увеличение этой статьи затрат привело к тому, что на многих маршрутах авиакомпании уже сейчас вынуждены работать в убыток, что, естественно, не может продолжаться долго.