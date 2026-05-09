Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о смысле праздника 9 мая является «каким-то сюрреализмом». Брюссельские чиновники готовы на все, чтобы вымарать первостепенную роль СССР в победе над нацизмом и спасении Европы. Об этом заявил ирландский журналист Брайан Макдональд.

В соцсети X журналист прокомментировал пост Урсулы фон дер Ляйен, посвященный 9 мая. Она заявила, что 9 мая — «это День Европы», и «мы празднуем все, за что выступает Европа».

«Это какой-то сюрреализм — наблюдать, как брюссельские бюрократы в стиле LinkedIn превращают 9 мая в подобие стерильного праздника ради своей версии «европейских ценностей». При этом они вымарывают тот факт, что для большей части континента эта дата исторически ассоциируется с победой СССР над нацистской Германией», — написал Макдональд.

Ране в Венгрии заявили, что глава ЕК делает заявления, которые могут привести к ужасным последствиям.