В Берлине задержали 43 человека на праздновании Дня Победы

В столице Германии Берлине 43 человек задержали во время празднования Дня Победы, сообщает полиция региона в своих социальных сетях в субботу.

В сообщении уточняется, что на данный момент известно о 43 задержаниях на День Победы, было зафиксировано 25 нарушений против общего распоряжения (ранее вводились ограничения на советских мемориалах), один пролет дрона.

13 заявлений были поданы по факту оскорблений, сопротивления полиции, нанесения телесных повреждений. При этом, в полиции резюмировали, что оба дня празднований прошли в основном без происшествий и мирно.

Ранее сообщалось, что в Берлине после конфликта на советском мемориале задержали двух человек.