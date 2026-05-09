Путь следования "Бессмертного полка" в Германии завалили асбестовым шифером

Асбестовый шифер выгрузили на пути следования участников акции "Бессмертный полк" в Германии, пишет сообщаетв субботу издание RT со ссылкой на участников акции.

© Московский Комсомолец

В сообщении уточняется, что на пути следования участников "Бессмертного полка" неизвестные лица выгрузили асбестовый шифер в городе Хюрт в Германии, и материал довольно опасен из-за того, что он может выделять ядовитые вещества.

Одна из участниц отметила, что это не сломит граждан. "Наши деды проходили – и мы пройдем", цитирует ее слова издание.

Ранее сообщалось, что в Австралии состоялось шествие "Бессмертного полка".