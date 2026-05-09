В Британии заявили о «первом реальном шаге» к миру на Украине

Перемирие между Россией и Украиной с 9 по 11 мая может стать первым шагом к урегулированию сложного затяжного конфликта. Весь мир наблюдает, что будет дальше. Об этом заявил британский политик Джим Фергюсон.

В соцсети X Фергюсон написал, что Россия и Украина «договорились о временном прекращении огня с 9 по 11 мая после прямых переговоров». Договоренности о перемирии подтвердил президент США Дональд Трамп. Одновременно произойдет крупный обмен пленными (1000 человек с каждой стороны).

«После многих лет эскалации, провальной дипломатии, миллиардов на военную помощь Украине и громадного числа жертв, это одна из самых значительных пауз в конфликте с начала войны», — написал Фергюсон.

Он отметил, что 9 мая имеет огромное символическое значение для России как День Победы.

«Это делает любую деэскалацию в этот период геополитически значимой. Теперь мир наблюдает за тем, что будет дальше. Временная пауза… или первый реальный шаг к окончанию войны?» — задался вопросом политик.

Джим Фергюсон — британский политик, бизнесмен и бывший кандидат в парламент от Партии Brexit (ныне Reform UK). Недавно эта партия триумфально выступила на местных выборах, заставив «плакать» премьера Стармера.