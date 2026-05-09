«Бессмертный полк» в Приднестровье собрал более ста тысяч человек

На шествие «Бессмертного полка» в городах Приднестровья собрались 105 тысяч человек. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский.

Отмечается, что всего в Приднестровье проживают около 455 700 человек.

«По предварительным данным, 105 тысяч приднестровцев и гостей республики приняли сегодня участие в шествии памяти, миролюбия, дружбы, взаимопонимания, семейных и исторических уз — в шествии "Бессмертного полка"», — сказано в публикации Красносельского.

По его словам, только на центральной площади столицы Приднестровья — орденоносного города Тирасполь — собрались с портретами ветеранов 42 тысячи человек. Больше 60 тысяч человек прошли колоннами к мемориалам других городов и сел Приднестровья.

«Никто не спрашивал друг у друга национальности, гражданства, место проживания, вероисповедания. Чтобы присоединиться к патриотической акции, встать в ряды потомков героического поколения победителей, люди прибыли из разных уголков не только нашей маленькой республики, но и мира. С праздником всех нас! С Днем Великой Победы!» — заключил Красносельский.

Ранее сообщалось, что в Индии сотни людей приняли участие в акции «Бессмертный полк», которая прошла в Нью-Дели. Они несли георгиевскую ленту длиной 81 метр, а также фотографии своих родных, принимавших участие в Великой Отечественной и Второй мировой войнах.