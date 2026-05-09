В Берлине люди пляшут и поют "Смуглянку" с "Катюшей" вопреки запретам
анным портала RВв В День Победы в Берлине, несмотря на официальный запрет на исполнение военных песен у мемориалов, люди плясали и распевали «Смуглянку».
Под аплодисменты зрителей участники праздника водили хороводы. Кроме этой композиции, сегодня в городе прозвучала и «Катюша».
Ранее городская администрация ввела запрет на демонстрацию советской символики, плакатов с литерами V и Z, а также ношение формы и знаков отличия 8 и 9 мая.