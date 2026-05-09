Лукашенко пошутил в разговоре с Путиным, что «сказал кое-что за него»

Глава Белоруссии Александр Лукашенко признался при встрече с президентом России Владимиром Путиным, что «уже сказал кое-что за него» репортерам. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

По данным канала, белорусский лидер встретился с Путиным после военного парада на Красной площади.

«Владимир Владимирович, я уже за вас кое-что сказал, кое-что сказал за вас», — обратился к главе России Лукашенко.

Журналисты заметили, что президенты обменялись рукопожатиями, обнялись, и Путин прошел дальше. Они добавили, что расслышать ответ главы России не удалось.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо при встрече с российским лидером пошутил о своем сложном перелете из Братиславы в Москву. Президент России поддержал его шутку.