Мировые СМИ транслировали Парад Победы в прямом эфире

Мировые СМИ вели прямую трансляцию парада на Красной площади в Москве, посвящённого 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Прямые эфиры мероприятия организовали ряд зарубежных СМИ, среди которых британские издания The Sun и The Daily Telegraph, немецкая газета Die Welt, китайский телеканал CGTN и гонконгское издание South China Morning Post, а также агентство Associated Press.

В Индии мероприятие транслировал канал Firstpost, Hindustan Times, Times Now и CNBC TV18. Американский телеканал CNN и британский Sky News также показали кадры с Красной площади в прямом телевизионном эфире.

Парад в честь 81-й годовщины Победы в ВОВ состоялся на Красной площади. Владимир Путин выступил с речью: он назвал День Победы священным и главным праздником и напомнил, что именно советский народ спас весь мир от нацизма. Само парадное шествие состоялось без военной техники — как поясняли в Москве, из-за угрозы со стороны Украины. При этом в ходе трансляции показали работу военных ВС РФ в зоне спецоперации. В составе пеших колонн по Красной площади впервые прошли бойцы войск беспилотных систем, а также расчет военнослужащих КНДР.

После завершения парада Победы Владимир Путин вместе с главами иностранных делегаций, прибывшими в Москву на торжества, возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. В церемонии участвовали руководители Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Абхазии, Лаоса, Малайзии, Республики Сербской и Южной Осетии.