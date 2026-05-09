Экс-премьер Польши рассказал, что Зеленский угрожает нацсимволам Японии и Египта

Экс-премьер Польши Лешек Миллер посмеялся над Владимиром Зеленским и его «указом», «позволяющим» России провести Парад Победы в Москве. Политик заявил, что скоро Зеленский начнет выдавать «разрешение» Японии на цветение сакуры, а Египту — на открытие пирамид.

В соцсети X Миллер написал, что Зеленский издал «беспрецедентный указ», в котором «разрешил России провести парад в честь Дня Победы на Красной площади».

«Судя по всему, он пришел к выводу, что без его решения Россия могла и не знать, позволено ли ей устраивать парад на собственной площади, в собственной столице, по случаю собственного праздника. Следующим шагом должно стать разрешение Японии на цветение сакуры, а Египту — на открытие пирамид ровно в девять часов», — написал экс-президент.

По его словам, забавно, что «указ» должен был прозвучать «грозно и державно», но вышел похожим на «заявление обиженного начальника летнего лагеря», который нехотя бросает: «Ну ладно, можете идти на площадку… но помните, что я очень недоволен».

«Наполеон был прав: «от великого до смешного — только один шаг». И в Киеве, собственно, сделали этот парадный шаг», — добавил польский политик.

Ранее в Совфеде охарактеризовали «указ» Зеленского как «неуместное кривлянье».