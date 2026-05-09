В Польше высмеяли Зеленского из-за указа о параде в Москве

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер высмеял указ президента Украины Владимира Зеленского о «позволении» России провести парад Победы в Москве. Комментарий он опубликовал в соцсети Х.

Миллер обратил внимание на убеждение Зеленского, что без его разрешения Россия «могла и не знать, позволено ли ей устроить парад» в собственной столице.

«Самое забавное, что это должно было звучать угрожающе, но вышло как заявление обиженного завхоза летнего лагеря», — пошутил экс-премьер.

Ранее помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков назвал указ Зеленского о параде в Москве цирком и клоунадой.