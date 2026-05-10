В Иране отреагировали на рождение ребенка у пресс-секретаря Трампа

Дипломатическое представительство Ирана в Армении высказалось о рождении ребёнка у пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, напомнив о гибели детей при американской атаке на школу в Минабе.

Об этом дипломатическое представительство написало в сети Х.

1 мая у Левитт появилась дочь от шестидесятилетнего строительного магната Николаса Риччио.

Иранские дипломаты пояснили, что искренне поздравляют политика, поскольку все дети невинны и достойны любви.

При этом они подчеркнули, что во время американского удара по школе в Минабе погибли 168 девочек.

«Когда вы целуете своего ребёнка, подумайте о матерях этих детей», — говорится в посте.

28 февраля США и Израиль атаковали Иран. Ракетному удару в том числе подверглась начальная школа для девочек, расположенная в Минабе. Представитель Минобрнауки исламской республики заявил, что не менее 175 учителей и учеников иранских школ погибли в результате американо-израильских ударов за два дня.

Иранский посол в России Казем Джалали сообщил, что более 3 тыс. иранцев стали жертвами атак. Из них 220 детей и 250 женщин. Ущерб исламской республике от бомбардировок составляет, по предварительной оценке, $270 млрд.