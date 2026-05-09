Ветер сорвал украинский и эстонский флаги со стен Нарвы, вывешенные в противовес празднику Победы на российской стороне реки.

Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные «Раптли».

«Символично!» — подписали авторы публикацию.

Трансляцию парада на Красной площади в честь 81-й годовщины Победы показали на больших экранах в Ивангороде на берегу Нарвы. За трансляцией наблюдали и жители с эстонской стороны реки.

Жительница эстонского города Нарва приехала в Россию навестить родственников и отметить День Победы. На КПП «Ивангород» женщина простояла в очереди несколько часов.

В этом году ещё больше людей собралось на набережной Нарвы посмотреть праздничный концерт в Ивангороде, рассказал RT один из гостей.