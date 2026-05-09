Участие президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в параде на Красной площади показывает, как казахстанские власти относятся к празднику 9 Мая. Об этом заявил генконсул РФ в Алма-Ате Дмитрий Тураев, сообщает ТАСС.

Генконсул отметил, что Касым-Жомарт Токаев участвовал в параде на Красной площади вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Вот это, как мне кажется, лучшее свидетельство отношения властей Республики Казахстан к этому святому для всех празднику», — сказал дипломат.

Он добавил, что сегодня в Алма-Ате делегация генконсульства, руководство города, ветераны возложили цветы к Вечному огню в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев.

В Алма-Ате также состоялось многотысячное шествие «Поклонимся героям» — аналог «Бессмертного полка». Колонна с фотопортретами фронтовиков-родственников, национальными флагами и красными знаменами Победы прошла по центру города.

Ранее стало известно, что киевляне несут цветы к Обелиску вечной славы, несмотря на «отмену» местными властями Дня Победы.