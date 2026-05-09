Речь Владимира Зеленского в Ереване была направлена на то, чтобы спровоцировать удар ВС по Киеву и выставить себя жертвой агрессии со стороны Москвы, пишет немецкий портал Junge Welt.

Украинский лидер в понедельник, 4 мая, на открытии саммита Европейского политического сообщества в Ереване, пригрозил, что 9 мая ударит дронами по Красной Площади, в момент, когда по ней будут проходить парадные расчеты.

Слова Зеленского вызвали жесткую реакцию в России, панику — в европейских странах, привлекли внимание президента США Дональда Трампа.

Журналисты отметили, что политик не боится ответного удара по Киеву в случае нападения на российскую столицу. Они добавили, что Зеленский желает, чтобы ситуация развивалась именно таким образом, привела к эскалации.

«Ведь если бы Москва осуществила это, он мог бы изобразить из себя жертву», — пояснили авторы статьи.

Вместе с тем, уточнили публицисты, отказ России от ответного удара также устроил бы Зеленского, позволил бы ему заявить, что Москва «бросается пустыми угрозами», позволяет переходить «красные линии».