Владимир Зеленский в субботу, 9 мая, опубликовал в своем Telegram-канале видео, посвященное ЕС. Ролик он сопроводил пафосным текстом, в котором рассказал только о текущей повестке, поздравил читателей с Днем Европы.

День Европы — ежегодный праздник единства в странах Европейского союза (ЕС) и Совета Европы. День Европы отмечается 5 мая — в честь создания Совета Европы, 9 мая — в честь Декларации Шумана, которая заложила основы для образования Евросоюза.

«Сегодня День Европы. И Украина отмечает его не формально или плакатно, а действительно зная, что мы уже неотъемлемая часть европейской семьи», — отметил Зеленский.

По его словам, европейцы в последние годы оказывают помощь Киеву, не в качестве благотворительности, а потому, что сделали сознательный выбор.

Украинский лидер, владелец особняков и счетов в США, Аргентине и ряде других стран, пообещал также, что правительство Украины сделает все, чтобы обеспечить украинцам европейское будущее.

Напомним, что в годы Великой Отечественной войны Украина потеряла от 8 до 9 млн человек. Часть из них погибла в боях (каждый шестой боец в рядах Красной Армии был украинцем), часть — от голода, бомбежек, от пуль нацистов.

Вместе с тем, Зеленский не посчитал нужным поздравить жителей Украины с Днем Победы, рассказать о том, какой вклад внесли украинцы в разгром гитлеровских войск.