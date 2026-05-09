Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер выступил с видеообращением, в котором принес извинения за фашизм и развязывание войны. Обращаясь к аудитории на русском языке, политик подчеркнул, что для немецкого народа эта дата является днем освобождения от нацистского режима, а не просто днем капитуляции, сообщает РИА Новости.

В своем высказывании Нимайер выразил благодарность Советскому Союзу и современной России за их роль в истории. Он также отметил, что проигрыш потерпели именно те стороны, которые сегодня отказываются праздновать годовщину Победы.

Событие совпало с 81-й годовщиной окончания Великой Отечественной войны, торжества по которой проходят по всей стране и за ее пределами. В Москве на Красной площади состоялся масштабный военный парад, приуроченный к этой дате.

В ходе торжественного марша президент РФ Владимир Путин обратился к нации, выделив решающую роль советского народа в уничтожении нацизма. Праздничные мероприятия охватили множество регионов России и различных государств мира.

Напомним, что полиция Берлина распорядилась ограничить использование советской и российской символики 8 и 9 мая. Запреты действуют в районах трех мемориалов — в парках Трептов, Тиргартен и Шёнхольцер-Хайде. Ограничения вступили в силу с 06:00 8 мая и продлятся до 22:00 9 мая.