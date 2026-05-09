Люди несут цветы к Обелиску вечной славы в Киеве 9 мая, несмотря на «отмену» киевскими властями празднования на Украине Дня Победы. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Украина сейчас».

К мемориалу весь день идут люди, они несут цветы в память о героях Второй мировой войны.

У обелиска также дежурят правоохранители. По информации источника, некоторые пришедшие включали песни военных лет, в частности «День Победы». Одна из женщин подчеркнула, что эта песня — «не русская, а Советского Союза», который одержал победу над фашизмом.

Украинские полицейские требуют выключать музыку, так как это запрещает закон.

Как заявили украинские СМИ, у памятника «обошлось без провокаций».

День Победы на Украине не празднуется с 2023 года. Вместо него украинские власти постановили отмечать День памяти и победы над нацизмом 8 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram заявил, что страна отмечает День Европы, зная, что она уже является частью европейской семьи.