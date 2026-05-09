В Армении высказались об угрозах Зеленского в адрес России

В Армении заявили, что не знают об угрозах Зеленского в адрес России
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что не знает об угрозах Владимира Зеленского в адрес России.
Как сообщает Интерфакс, так Григорян прокомментировал вызов в МИД России посла Армении, которому было заявлено о неприемлемости предоставления президенту Украины Владимиру Зеленскому в Ереване трибуны для озвучивания антироссийских угроз.
Зеленский 4 мая пригрозил ударом в Москве по параду по случаю Дня Победы.
Ранее представители Минобороны России заявили, что армия нанесёт удар по Киеву в случае попыток ВСУ сорвать празднование Дня Победы.