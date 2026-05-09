Туристы приехали в эстонскую Нарву, чтобы посмотреть трансляцию парада Победы на берегу в Ленинградской области.

Об этом в субботу, 9 мая, сообщил Telegram-канал Shot.

— Трансляцию на больших экранах запустили с нашего берега — из Ивангорода в Ленобласти. Как рассказали нам местные, среди зрителей было много иностранных туристов, которых привезли к берегу на автобусах. Вечером там планируется российский концерт, — говорится в публикации.

Уточняется, что полиция страны следит, чтобы жители и гости не были с георгиевскими лентами и другими символами Дня Победы. В Таллине горожане несут цветы к памятнику Бронзовому солдату, чтобы почтить память павших советских героев.

Другая жительница эстонского города Нарва рассказала, что приехала в Россию, чтобы навестить родственников и отметить с ними День Победы. Женщина простояла в очереди на КПП «Ивангород» несколько часов.

Ранее глава европейской дипломатической службы Кая Каллас заявила, что если бы СССР предоставил Эстонии свободу после победы над нацистской Германией, тогда 9 мая стал Днем Победы в стране.