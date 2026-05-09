Вице-премьер Грузии обратился с призывом к Западу

Странам Запада необходимо свернуть разведывательную деятельность в Грузии и вывезти своих агентов. Об этом заявил вице-премьер-министр страны, госминистр по вопросам координации правоохранительных органов Мамука Мдинарадзе в ходе брифинга.

Он также пригрозил раскрыть сеть шпионов, если европейские государства не отзовут своих агентов. По его словам, Тбилиси известны личные данные всех резидентов западных разведок на территории страны.

— Хочу попросить те несколько стран Европы, которые осуществляют разведывательную деятельность в интенсивном, озверевшем режиме в нашей стране — у грузинских спецслужб есть об этом намного больше информации, чем они это могут представить. Сегодня контрразведывательная деятельность осуществляется в десятикратно возросшем режиме и с большей интенсивностью, — приводит слова Мдинарадзе ТАСС.

21 апреля глава европейской дипломатической службы Кая Каллас заявила, что у 26 стран — членов Евросоюза (ЕС) существует «общее настроение» принять меры против Грузии, но одна страна союза блокирует это решение.