Лукашенко рассказал, как переживал из-за военного парада в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал парад в честь Дня Победы, прошедший в Москве. Белорусского лидера цитирует Первый канал.

Лукашенко признался, что волновался из-за парада Победы, но в итоге всё прошло хорошо.

«Я переживал, что вы укоротили его, думал, как получится. Я вам скажу, что очень даже хорошо. У меня хорошее впечатление», — сказал белорусский президент.

Военный парад на Красной площади состоялся в 81-й годовщину Победы в Великой Отечественной войне. За торжественным мероприятием следили не только в России. Так, Парад Победы в Москве стал самым популярным запросом в украинском сегменте Google.