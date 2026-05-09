В берлинский Трептов-парк прибыл автобус с украинскими активистами. Приехавшие размахивали флагами Украины и НАТО, сообщает RT. Отмечается, что когда полиция удалила одного из участников подальше от памятника, толпа поддержала это действием криками и аплодисментами.

Данный инцидент произошел на фоне действующих в столице Германии ограничений. В районах трех мемориалов — Трептов, Тиргартен и Шёнхольцер-Хайде — запрещено использование советской и российской символики. Правила действуют с 06:00 8 мая до 22:00 9 мая.

Запреты касаются флагов СССР, России, Беларуси, Чечни, ДНР и ЛНР, а также георгиевских лент и военной формы. Под ограничение попали символы «V» и «Z», портреты лидеров государств и любые знаки одобрения действий РФ на Украине. Также нельзя исполнять российские военные марши.

Несмотря на введенные правила, в парке Шёнхольцер-Хайде зафиксированы случаи чествования памяти советских бойцов с использованием георгиевских лент. Ограничения охватывают любые проявления поддержки России в указанных локациях.

