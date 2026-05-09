Иностранный лидер поздравил Россию с Днем Победы

Президент Пакистана Асиф Али Зардари поздравил российского коллегу Владимира Путина и народ России с 81-летием Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис пакистанского лидера.

«Президент Асиф Али Зардари поздравил президента Владимира Путина и народ России с Днем Победы, отдав дань уважения павшим в борьбе против фашизма», — подчеркивается в сообщении офиса президента.

Пакистанский лидер также подтвердил приверженность своей страны укреплению сотрудничества с Россией.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко также поздравил Путина с Днем Победы и направил поздравительное послание.