Парад Победы в Москве стал самым популярным запросом у украинцев в Google

Парад Победы в Москве стал самым популярным запросом в украинском сегменте Google в субботу. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на данные сервиса Google Trends.

«Украинцы сегодня с утра массово ищут в интернете информацию о Параде Победы в Москве. А также поздравления с 9 мая», — пишет «Страна».

Отмечается, что большинство таких запросов пользователи делают по-русски.

На Украине 8 мая отмечают День Победы во Второй мировой войне, а 9 мая — «День Европы». Это произошло после того как Владимир Зеленский в 2023 году подписал закон о переносе празднования с 9 на 8 мая.