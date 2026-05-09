Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян высказался относительно заявлений Владимира Зеленского, прозвучавших в ходе саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

На открытии этого форума президент Украины, комментируя сообщения об отсутствии тяжелой техники на параде в Москве в 2026 году, отметил, что "украинские дроны смогут пролететь над парадом". В ответ на это посол Армении в России Гурген Арсенян был приглашен в российский МИД, где ему указали на недопустимость предоставления Зеленскому "трибуны" в рамках мероприятий под эгидой ЕС для озвучивания угроз террористического характера в адрес России.

Армен Григорян, отвечая на вопросы журналистов в Парке Победы, подчеркнул, что Армения не в состоянии контролировать высказывания других участников. По его мнению, ключевое значение имеют исключительно собственные заявления и официальная позиция, которую занимает Армения.

МИД России осудил предоставление Зеленскому «трибуны» со стороны Армении

Ранее, 9 мая, секретарь Совбеза вместе с другими армянскими официальными лицами участвовал в церемонии возложения цветов к Вечному огню, отдавая дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что безмолвная реакция западных лидеров и армянской стороны на угрозы Зеленского, адресованные ветеранам ВОВ и озвученные в Ереване, уже зафиксирована историей. Она также добавила, что текущий внешнеполитический курс властей Армении в перспективе неизбежно вовлечет страну в антироссийскую линию Брюсселя. По словам Захаровой, реализация такого сценария повлечет за собой серьезные политические и экономические последствия для Армении.