В европейской стране госпитализирована женщина с симптомами хантавируса

В испанском городе Аликанте зафиксирован новый подозреваемый случай опасного вирусного заболевания. Как сообщают местные СМИ, 32-летняя женщина госпитализирована с симптомами, характерными для хантавируса.

Предварительное эпидемиологическое расследование показало, что пациентка могла заразиться от туристки, которая недавно скончалась во время плавания на круизном судне MV Hondius. Установлено, что женщины находились в непосредственной близости друг от друга в салоне самолета: потенциальная носительница инфекции сидела всего в двух рядах от госпитализированной испанки.

Медицинские власти региона отреагировали оперативно. У пострадавшей был немедленно взят ПЦР-тест, а биологический материал направлен для точной верификации в Национальный центр микробиологии в Мадриде.

Параллельно Департамент здравоохранения Испании уже начал работу по установлению полного круга контактов заболевшей, чтобы выявить всех людей, которые могли подвергнуться риску заражения во время перелета или после прибытия в Аликанте.

Этот случай вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку ранее Всемирная организация здравоохранения уже прогнозировала возможность мировой вспышки хантавируса, отмечая, что готовой и общедоступной вакцины против этого заболевания на данный момент не существует. Особую опасность представляет тот факт, что некоторые штаммы хантавируса способны передаваться от человека к человеку, а не только от грызунов, что делает его серьезной угрозой для общественного здоровья. Симптоматика заболевания включает в себя сильную головную боль, высокую лихорадку, тошноту и рвоту, диарею, озноб и выраженные мышечные боли. Инкубационный период может длиться от двух до четырех недель, что затрудняет раннюю диагностику и отслеживание цепочек заражения.

Между тем, продолжает развиваться ситуация и с самим круизным судном MV Hondius, ставшим очагом первичного заражения. По данным канала SHOT, на борту этого судна, среди 149 пассажиров, контактировавших с заболевшими, находился как минимум один гражданин России.

Испанские и международные санитарные службы находятся в состоянии повышенной готовности. В аэропортах ряда стран, включая Испанию, усилен санитарно-карантинный контроль. Пассажирам, прибывающим из зон риска, рекомендуется внимательно следить за своим самочувствием и при первых признаках недомогания немедленно обращаться к врачам, сообщая о возможном контакте с источником инфекции.