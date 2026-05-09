В Сеуле прошло шествие «Бессмертного полка»

В Сеуле прошли шествие «Бессмертного полка» и концерт в честь Дня Победы. В них также приняли участие послы России и Белорусии в Южной Корее. Об этом сообщает РИА Новости.

«Бессмертный полк» начался в четыре утра по московскому времени. В установленных около посольства РФ тентах пришедшим гражданам раздавали красные шары, листовки, георгиевские ленточки, из колонки звучали военные песни и марши.

На шествии корреспондент заметил несколько молодых людей в реконструкторской военной форме Советской Армии.

