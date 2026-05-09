Власти Молдавии возложили цветы к Вечному огню в Кишиневе

В Кишинёве прошла церемония возложения цветов к Вечному огню и могилам советских солдат на мемориальном комплексе «Вечность». В мероприятии приняли участие высшие должностные лица Молдавии — президент Майя Санду, спикер парламента Игорь Гросу и премьер-министр Александр Мунтяну.

Церемония была приурочена ко Дню памяти павших во Второй мировой войне. Участники почтили погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

Президент Майя Санду в своём обращении заявила, что 9 Мая в Молдавии рассматривается как день памяти и скорби. Она подчеркнула важность сохранения памяти о жертвах войны и необходимости переосмысления исторических событий, связанных с этой датой.

Глава государства также отметила, что в стране предлагается уделять больше внимания Дню Европы, под который была заранее зарезервирована центральная площадь Кишинёва.

Несмотря на официальную позицию властей, в Молдавии традиционно проходят массовые памятные мероприятия. Самой многочисленной акцией остаётся «Бессмертный полк», в котором участвуют десятки тысяч человек, включая представителей общественных организаций и различных политических сил.

В ряде регионов, включая Гагаузию и Приднестровье, также проходят собственные мероприятия — автопробеги, митинги и церемонии возложения цветов. В некоторых местах участники разворачивают копию Знамени Победы на мемориальных площадках.