США отправят делегацию для переговоров по урегулированию кризиса на Украине в Москву в том случае, если будет уверенность в эффективности этого шага, рассказал журналистам на традиционном брифинге президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом пишет РБК.

По данным портала, американский лидер сделал ряд заявлений по украинской повестке после подтверждения помощником президента Юрием Ушаковым согласия России на его инициативу о перемирии с Украиной.

Журналисты попросили президента США раскрыть, какие еще меры принимает Вашингтон для завершения конфликта на Украине. В частности, они поинтересовались тем, планирует ли Белый дом снова отправлять делегацию в столицу России.

«Я бы пошел на это, если бы думал, что это поможет. Я бы сделал это», — ответил Трамп.

Глава США заметил, что был бы рад продлению перемирия между Россией и Украиной.

Трамп забыл про Украину

Напомним, что в 2026 году Москва и Киев при участии США провели три раунда переговоров, последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.

В дальнейшем, на фоне масштабного конфликта на Ближнем Востоке, переговорный процесс замер — США бросили все силы на иранское направление.