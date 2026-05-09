Президент Республики Сербской рассказал об отношении к СВО

Республика Сербская (Босния и Герцеговина) считает российскую специальную военную операцию (СВО) на Украине полностью оправданной. Об этом в интервью ТАСС заявил президент Республики Сербской Синиша Каран.

Политик отметил, что рассчитывает обсудить с президентом России Владимиром Путиным «большие политические вопросы», которые актуальны в рамках темы создания нового многополярного мира. Отдельно политик выразит позицию своей страны по СВО.

«[СВО]... полностью оправдана, прежде всего в отношении защиты русского народа на Украине», — сказал Каран.

Каран 9 мая посетил в Москве военный парад по случаю Победы в Великой Отечественной войне. Помимо него из числа зарубежных лидеров на мероприятии присутствовали президент Абхазии Бадра Гунба, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, председатель правительства Словакии Роберт Фицо, президент Южной Осетии Алан Гаглоев.