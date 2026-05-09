В Европарламенте назвали «огромным поражением» отсутствие диалога с Россией

Отсутствие диалога с Россией является «серьезной ошибкой» и «огромным политическим поражением» Европы. Об этом в интервью «Телеграф» заявил депутат Европарламента Мартин Ширдеван.

По его словам, Европа «гораздо раньше» должна была начать диалог с Россией, и «нехватка дипломатических инициатив» поставила Брюссель в «гораздо более слабую позицию». Ширдеван считает, что отсутствие дипломатии привело к тому, что у Европы сейчас нет возможности «передавать сигналы» президенту России Владимиру Путину и его администрации, поэтому это является «серьезной ошибкой Европы».

Депутат подчеркнул, что европейская дипломатия «должна разговаривать с Путиным», потому что иначе европейцы не смогут оказать влияние на переговоры по достижению мира на Украине.

«Я очень хотел бы видеть европейцев вовлеченными в эти переговоры, ведь речь идет о войне и мире в Европе. То, что Европейский Союз не участвует в этих обсуждениях, является, откровенно говоря, огромным политическим поражением Европейской Комиссии», — отметил Ширдеван.

В мае председатель Евросовета Антониу Кошта рассказал об обсуждении лидерами стран Евросоюза организации потенциальных переговоров с Россией по Украине.

Затем представитель Еврокомиссии Ариана Подеста отметила, что в ЕС на разных уровнях обсуждают урегулирование украинского конфликта и предполагают выдвижение одного переговорщика от всех 27 стран союза для диалога с Москвой.

30 апреля глава евродипломатии Кая Каллас отметила, что если Европа хочет вступить в диалог с Россией, то она не должна «унижаться» и просить о переговорах Москву. До этого президент Эстонии Алар Карис призвал европейские страны готовиться к переговорам с Россией, а президент Финляндии Александр Стубб рассказал, что европейцы «бьются» над возобновлением контактов с Москвой.