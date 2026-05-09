Лукашенко похвалил арсенал оружия России и Белоруссии

Россия и Белоруссия обладают как никогда хорошим арсеналом хорошего оружия.

Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

«Кое-что мы уже добавили к тому, что у вас есть. Кое-что мы приобрели у вас, чем-то вооружили. Вы хорошо знаете, поэтому сегодня мы как никогда обладаем хорошим арсеналом хорошего оружия», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко утром 9 мая принял участи в Параде Победы на Крассной площади. Он поздравил россиян с Днем Победы после мероприятия и заявил, что помешать этому празднику невозможно.

9 мая в России отмечают День Победы в Великой Отечественной войне и разгром нацистской Германии. Это один из важнейших государственных праздников. 81 год назад, после четырех лет самого кровопролитного конфликта в истории человечества, советский народ добыл долгожданную победу. 9 мая по радио было объявлено о безоговорочной капитуляции Германии.