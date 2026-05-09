Названа причина 100 тысяч дополнительных смертей в год в Европе

Неравенство приводит к 100 000 дополнительных смертей в год от жары и холода в Европе. Эти результаты были получены после третьего по величине в мире рекордно жаркого апреля и на фоне опасений относительно более суровой летней погоды в Европе.

Исследования показали, что экономическое неравенство ежегодно увеличивает число смертей от жары и холода в Европе более чем на 100 000 человек, пишет The Guardian.

Исследование показало, что снижение уровня неравенства до уровня самого равноправного региона Европы, Словении, по данным «индекса Джини», снизило бы смертность, связанную с температурой, на целых 30%, что составило бы 109 866 человек.

Результаты были получены после того, как европейский проект мониторинга Copernicus в прошлом месяце признал апрель третьим по величине за всю историю наблюдений в мире, а в некоторых странах, таких как Испания, был зафиксирован самый жаркий апрель за всю историю наблюдений. Возвращение природного теплового явления Эль-Ниньо, которое может оказаться необычайно сильным, вызвало опасения по поводу сурового европейского лета 2026 года.

Исследователи обнаружили, что высокий уровень смертности от жары и холода связан с несколькими признаками трудностей, такими как бедность и невозможность отапливать жилье, рассказывает The Guardian.

Согласно исследованию, помимо снижения неравенства внутри регионов, сокращение масштабов серьезных материальных и социальных лишений по всему континенту до уровня Центральной Швейцарии, наименее неблагополучного региона, привело бы к сокращению числа смертей от жары и холода на 59 000 человек. Увеличение его до уровня юго-восточной Румынии, наиболее неблагополучного региона, привело бы к увеличению числа смертей, связанных с перепадом температур, на 101 000 человек.

Это исследование является первым, в котором количественно оценивается влияние социально-экономических проблем на количество жизней, потерянных во время пронизывающе холодных зим в Европе и обжигающе жаркого лета. Исследователи заявили, что это придало дополнительный вес призывам адресовать краткосрочную помощь уязвимым группам населения и в долгосрочной перспективе уменьшить структурное неравенство в Европе.

“Это два к одному, - комментирует Бланка Паниелло-Кастильо, ученый-биомедицин из Барселонского института глобального здравоохранения и ведущий автор исследования. -- Если бы вопросы равенства в большей степени учитывались в политике – европейской, национальной, местной, какой угодно – мы бы достигли двух целей одновременно”.

Жара и холод оказывают стрессовое воздействие на организм, делая его более восприимчивым к болезням и менее способным бороться с ними. Смертность резко возрастает, когда температура отклоняется от комфортного диапазона, особенно среди пожилых или больных людей, пишет The Guardian.

В ходе анализа, в ходе которого были проанализированы данные о ежедневной смертности в 654 регионах Европы в период с 2000 по 2019 год, была проведена оценка “относимых смертей” путем моделирования бремени для здоровья, если все регионы имели наилучшие и наихудшие значения по каждому экономическому показателю.

Исследователи также обнаружили, что в более богатых регионах смертей от холода было меньше – вероятно, благодаря утеплению домов, улучшению здравоохранения и снижению энергетической бедности, – но больше смертей во время жары. Они предположили, что это может быть результатом эффекта городского теплового острова, когда города наслаждаются большим богатством, но страдают от более высоких температур из-за асфальта и недостатка зеленых насаждений.

Авторы исследования последовательно выявляли, что смертность, связанная с высокой температурой, связана с такими показателями, как «индекс Джини», который измеряет неравенство в распределении доходов населения, трудности с поддержанием тепла в доме, а также материальные и социальные лишения. Они явно не включали в качестве переменной уровень использования кондиционеров.

Усама Билал, эпидемиолог из Дорнсифской школы общественного здравоохранения Университета Дрексель, который не принимал участия в исследовании, полагает, что исследование было высококачественным и в нем использовались надежные методы, хотя, возможно, было трудно отделить бедность от других климатических аспектов. “Основные ограничения, которые я вижу, связаны с уровнем измерения социальных переменных и тем фактом, что в Европе – и во многих других местах – существует корреляция между более теплым климатом и бедностью, за исключением Восточной Европы”.

Холод в настоящее время представляет гораздо большую угрозу для здоровья человека, чем жара, хотя ученые прогнозируют, что эта взаимосвязь изменится, поскольку глобальное потепление приведет к повышению температуры, указывает The Guardian. В прошлом месяце ученые обнаружили, что с середины 1990-х годов температура в Европе повышалась на 0,56 градуса за десятилетие – быстрее, чем на любом другом континенте планеты, – из-за огромного загрязнения окружающей среды ископаемым топливом.

Эти выводы были сделаны после предупреждения научных консультантов ЕС о том, что континент не смог должным образом адаптироваться к климатическим изменениям, подчеркивает The Guardian.

Малкольм Мистри, эпидемиолог из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, который не принимал участия в исследовании, считает, что полученные результаты должны помочь в формировании политики адаптации к изменению климата и что результаты могут быть консервативными.