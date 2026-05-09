Германия милитаризируется затем, чтобы предотвратить "открытый военный конфликт" с Россией. Об этом в интервью "Укринформ" заявил президент Федеральной академии политики безопасности ФРГ, генерал-майор Вольф-Юрген Шталь.

"Мы должны стать более устойчивыми, в частности к уже происходящим гибридным атакам. И мы должны быть способны к обороне, чтобы из-за укрепления обороноспособности предотвратить открытый военный конфликт, прежде всего с Россией. Ведь на обозримую перспективу Россия остается самой большой угрозой безопасности в Европе", — заявил Шталь.

По его словам, Россия якобы уже ведет против Германии "гибридную войну", которая состоит из шпионажа, саботажа и подрывной деятельности. По его словам, в Германии шпионаж уже стал "регулярным", а у Берлина якобы "есть немало доказательств" причастности России к атакам "в кибер- и информационном пространствах".

"Саботаж включает атаки на инфраструктуру, такую как железнодорожные сети или трубопроводы. Подрывная деятельность направлена на мышление и волю общества через дезинформацию и операции воздействия. К этому прилагаются кибератаки в государственные институты и предприятия, в том числе и в сфере оборонной промышленности", — отметил он.

22 апреля глава бундесвера Борис Писториус представил военную стратегию Германии, согласно которой немецкая армия должна стать сильнейшей в Европе. Писториус объяснил появление стратегии якобы существующей российской угрозой.

23 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новую стратегию Германии квинтэссенция конфронтации Евросоюза против Москвы. Также Песков подчеркнул, что "главное", чтобы Берлин не скатился "туда же, куда уже несколько раз в истории".