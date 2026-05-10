Британский премьер-министр Кир Стармер находится под давлением после серьезных поражений его партии на выборах. Лейбористская партия теряет более 1400 мест в английских местных советах и проигрывает на выборах в парламент Уэльса и Шотландии.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сталкивается с растущим давлением, требующим назначить дату его ухода после того, как выборы на большей части территории страны привели к огромным потерям для его правящей лейбористской партии, пишет The Guardian.

С учетом того, что большая часть результатов была подсчитана после голосования в четверг, лейбористы потеряли более 1400 представителей английских советов, местных органов власти, отмечает The Guardian.

Партия Стармера также потерпела поражение на выборах в парламент Уэльса, где лейбористы на протяжении столетия доминировали в политике этого региона, и потеряла представительство в шотландском парламенте.

Усилив панику среди лейбористов, правящая партия проиграла ряду соперников, включая правую популистскую партию «Реформировать Соединенное Королевство», левых "зеленых" и националистов, выступающих за независимость Уэльса и Шотландии.

Выборы, ставшие крупнейшими с тех пор, как Стармер пришел к власти в середине 2024 года, показали, как традиционная двухпартийная система Великобритании, состоящая из лейбористов и консерваторов, потерпела крах: правопопулистские «реформаторы» набрали большинство голосов, а "зеленые", консерваторы, лейбористы и центристские либерал-демократы оказались позади.

Хотя Стармеру еще три года не предстоят выборы в национальный парламент, все большее число лейбористских депутатов хотят, чтобы он объявил о сроках своего ухода, полагая, что он слишком политически ущербен, чтобы изменить ситуацию.

Выступая в субботу утром, Дебби Абрахамс, член парламента от Олдхэм-Ист и Сэддлворта, района на севере Англии, который раньше был преимущественно лейбористским, но все чаще склонялся к «реформистам», заявила, что Стармер должен “ставить страну на первое место”.

Она сказала: “Мы должны осознать, в какой опасности мы сейчас находимся, что на этом пути все выглядит не очень хорошо”. На вопрос о том, как быстро Стармер должен уйти, она ответила: “Я думаю, это вопрос нескольких месяцев".

Однако на данный момент Стармер пользуется поддержкой своих высокопоставленных министров, по крайней мере, публично, включая двух, которых обычно называют вероятными претендентами: Уэса Стритинга, министра здравоохранения, и Анджелу Рейнер, которая до прошлого года была заместителем премьер-министра, отмечает The Guardian.

Ситуацию для любых заговорщиков осложняет то, что Энди Бернхэм, которого многие лейбористы считают лучшей потенциальной заменой Стармеру, не входит в парламент. Он является мэром Большого Манчестера и мог бы вернуться в Палату общин только в том случае, если бы другой член парламента сложил с себя полномочия и он участвовал бы в выборах, чтобы заменить его.

Цепляющийся всеми когтями за власть лузер сэр Кир Стармер пообещал продолжать борьбу. В статье для The Guardian, опубликованной в субботу, премьер-министр Британии сказал, что он согласен с тем, что результаты были “очень тяжелыми”, и что необходимо извлечь уроки.

Но премьер-лузер отверг довод некоторых членов парламента о том, что для восстановления лейбористы должны сделать больше, чтобы вернуть избирателей, придерживающихся левых взглядов, которые перешли на сторону зеленых. Он написал: “Хотя мы и должны отреагировать на послание, которое направили нам избиратели, это не означает, что мы должны выбирать между правыми и левыми. Это означает объединение широкого политического движения”.

Даже среди его ближайших союзников существует консенсус в отношении того, что, хотя Стармер добился определенных политических успехов и умело, если верить The Guardian, справлялся с Дональдом Трампом и международной ситуацией в целом, его правительство совершило слишком много ошибок и разворотов.

В более широком смысле, многие лейбористы обеспокоены тем, что Стармер не в состоянии должным образом противостоять ни партии “Реформировать Соединенное Королевство", возглавляемой Найджелом Фараджем, политиком, наиболее известным тем, что он заставил Великобританию проголосовать за выход из Европейского союза в 2016 году, ни "зеленым", которые набрали популярность в опросах общественного мнения под руководством самопровозглашенного "эко-популиста” Зака Полански.

Однако другие члены партии утверждают, что смена премьер-министров в середине срока правления раздражает избирателей не меньше. С 2016 по 2022 год правившие тогда консерваторы меняли премьер-министров четыре раза и были жестоко наказаны электоратом на следующих выборах, напоминает The Guardian.

Впрочем, у тори дела тоже выглядят так себе. Под руководством своего нового лидера Кеми Баденоха консерваторы потерпели неудачу на голосовании в четверг, потеряв более 500 членов советов в Англии и уступив позиции в Шотландии и Уэльсе.