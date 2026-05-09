В Пекине более 700 граждан РФ и КНР вышли на «Бессмертный полк»

Не менее 700 граждан России и Китая приняли участие в патриотической акции «Бессмертный полк» в Пекине, приуроченной к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие прошло на территории посольства РФ в КНР, сообщает ТАСС.

В числе участников — дипломаты, учащиеся, работающие в КНР россияне, люди самых разных возрастов, от школьников до пенсионеров. Шествие по традиции возглавил посол России в Пекине Игорь Моргулов. Длинная колонна, к которой также присоединились граждане Белоруссии, под звуки музыки военных лет прошла от площади перед центральным зданием дипмиссии. Организаторы получили заявки от сотен человек, проживающих за пределами посольства, к которым примкнули несколько сотен человек, размещающихся на его территории. Поддержку мероприятию в честь Дня Победы оказала китайская волонтерская группа любителей культуры и истории РФ «Москва — Пекин».

Ранее российская актриса Мария Кожевникова вместе с Народным фронтом доставила в Китай «Огонь памяти» — частицы Вечного огня из Александровского сада в Москве.

Акция «Бессмертный полк» за рубежом традиционно собирает сотни участников из числа российских соотечественников, граждан стран СНГ и местных жителей, неравнодушных к истории Второй мировой войны. В Китае, который понёс огромные потери в борьбе с милитаристской Японией, память о той эпохе имеет особое значение, а совместное проведение таких мероприятий подчёркивает историческую близость двух стран.