В Пхеньяне почтили память павших советских воинов

Представители российской дипмиссии и иностранные коллеги возложили венки к Монументу Освобождения на сопке Моранбон в столице Северной Кореи, сообщили в посольстве России.

Торжественные мероприятия возглавил временный поверенный в делах России Владимир Топеха, передает РИА «Новости».

Дипломаты посетили мемориальное кладбище и отдали дань уважения павшим красноармейцам. Корейская сторона обеспечила участие почетного караула и военного оркестра.

Об участии иностранных коллег рассказали представители дипмиссии.

«Вместе с нами почтили память советских воинов партнеры из МИД КНДР и аккредитованные в стране дипломаты Китая, Бразилии, Ирана, Монголии, Индонезии, Кубы, Вьетнама, Нигерии, Лаоса и Сирии», – отмечается в заявлении.

Накануне памятные акции состоялись и в других городах государства. Цветы к воинским мемориалам принесли в Вонсане, Хамхыне, Нампхо и еще пяти населенных пунктах.

В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко возложил цветы к монументу «Освобождение» в Пхеньяне. В ноябре прошлого года делегация Минобороны России оставила памятный венок у этого мемориала.