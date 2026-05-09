В России заметили панику в поведении Обамы

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заметил панику в поведении экс-президента США Барака Обамы. Он отметил в соцсети X, что политик выходит из тени в надежде на защиту.

Таким образом чиновник прокомментировал опубликованное премьер-министром Канады Марком Карни видео, как тот приветствовал Обаму на встрече в Торронто.

Нацразведка США выступила с обвинением в адрес Обамы

Дмитриев считает, что автор «выдумки о Russiagate», то есть обвинениях во вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году, появляется на международных мероприятиях с определенной целью.

«Президент Обама паникует и выходит из тени, надеясь, что публичное появление на международных мероприятиях даст ему дополнительную защиту», — написал глава РФПИ.

Ранее Национальная разведка США обвинила Барака Обаму в том, что тот руководил созданием фальсификаций о якобы вмешательстве России в выборы 2016 года.