Музей Освенцима не пустил сына российского узника

Руководство мемориального комплекса в Освенциме несколько раз запретило сыну организатора лагерного сопротивления Александра Лебедева посетить место содержания отца.

Об этом передаёт РИА Новости.

Как следует из публикации, отец мужчины являлся создателем подпольной организации советских военнопленных и активно помогал спасать истощённых людей от смерти.

Сын героя Александр пояснил, что ещё с девяностых годов безуспешно пытался попасть в историческое здание, где когда-то висел портрет его отца.

По его словам, администрация учреждения постоянно отказывала в визите под предлогом проведения ремонтных работ.

«Сейчас вот последние годы, что-то с русским бараком происходит, они туда никого не пускают», — отметил Лебедев.

Ранее посол России в Австрии Андрей Грозов заявил, что случаи осквернения и сноса монументов воинам-освободителям являются недопустимым актом неуважения к памяти павших героев.