Западное издание Strategic Culture объяснило нежелание президента Украины Владимира Зеленского заключить мир с Россией коррупционным скандалом.

Журналисты обратили внимание на недавние подробности этого дела, в частности вовлечение главного переговорщика и соратника Зеленского Рустема Умерова в коррупционные схемы.

По мнению авторов статьи, это объясняет, почему Киеву выгодно продолжение конфликта. Это означает контракты, взятки, откаты и миллиарды евро на офшорных счетах, отмечается в материале. А мир, соответственно, прекратит этот «прибыльный бизнес».

Европа устала от резкого тона и нотаций Зеленского

«В Киеве существует явный конфликт интересов, при котором дипломатия и мир с Россией совершенно неприемлемы для коррупционных интересов. Война должна продолжаться», — заключили западные журналисты.

Ранее издание «Украинская правда» опубликовало аудиозапись разговора между «кошельком Зеленского» Тимуром Миндичем и Умеровым. В ходе разговора бизнесмен выразил обеспокоенность возможной отставкой последнего.