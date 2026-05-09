Отношения Украины и Евросоюза (ЕС) находятся на самом низком уровне с начала боевых действий на Украине. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

Бывший высокопоставленный украинский чиновник рассказал изданию, что отношения между Киевом и Брюсселем в настоящее время являются напряжеными. Согласно материалу газеты, проблемы в двустороннем диалоге создает и сам президент Украины Владимир Зеленский.

Европа устала от резкого тона и нотаций Зеленского

В конце апреля украинское издание «Страна.ua» писала, что реальная политика Европейского союза (ЕС) в отношении Москвы и Киева может измениться на фоне внутренних и внешних политических факторов. По словам журналистов, первый такой фактор — состояние экономики европейских государств в условиях резкого роста цен на энергоносители. В публикации подчеркивается, что ЕС начал испытывать проблемы еще до эскалации на Ближнем Востоке. При этом, если ситуация в Персидском заливе не стабилизируется в ближайшее время, экономике регионального содружества будет нанесен еще один мощный удар. В таком случае сама возможность Брюсселя поддерживать Киев в заявленных объемах окажется под вопросом.

Ранее Зеленского призвали «проглотить» правду Мерца об Украине.