США вывезли обогащенный уран из Венесуэлы

США вывезли из Венесуэлы запасы обогащенного урана, сообщили в Минэнерго США.

Американские специалисты совместно с Великобританией, Венесуэлой и МАГАТЭ провели сложную многонациональную операцию и вывезли 13,5 кг обогащенного урана из исследовательского реактора RV-1, расположенного недалеко от Каракаса. Материал доставили по суше и морю в Южную Каролину для дальнейшей переработки.

«Безопасное удаление всего обогащенного урана из Венесуэлы посылает еще один сигнал миру о восстановленной и обновленной Венесуэле», - заявили в Минэнерго США.

В ведомстве отметили, что операцию провели менее чем за шесть недель после первого визита на объект. Это стало возможным благодаря «решающему лидерству президента Трампа». Операция прошла при тесном взаимодействии с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

После похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро спецназом США Белый дом возобновил отношения с Каракасом. Трамп признал вице-президента Дельси Родригес, в Каракас прибыла делегация Госдепартамента, а американские компании нацелились на добычу венесуэльской нефти.

Так, Chevron - единственная крупная американская компания, которая сохраняла ограниченное присутствие в Венесуэле - значительно увеличила добычу и экспорт нефти. Другие американские фирмы (ExxonMobil, ConocoPhillips и другие) ведут переговоры и изучают возможности возвращения.